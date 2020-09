Cinquina a tinte bianconere

– Sette partite e sette vittorie. La nazionale femminile resta in testa a punteggio pieno nel girone B delle qualificazioni agli Europei del prossimo anno in Inghilterra. Le ragazze guidate da Milena Bertolini – che tornavano in campo dopo oltre sei mesi – hanno vinto 5-0 a Zenica contro la Bosnia garantendosi come minimo il playoff, avendo blindato il secondo posto. L’Italia è ancora in testa al girone insieme alla Danimarca, e sarà decisiva, in ottica primo posto, la doppia sfida alle danesi il prossimo 27 ottobre (in casa) e 1 dicembre (in trasferta).

Grandi protagonisti le giocatrici della Juve, col vantaggio realizzato da Aurora Galli al 18′ del primo tempo, ma soprattutto con Cristiana Girelli, protagonista di una tripletta: segna il 2-0 al 39′, poi nella ripresa, al 10′ e al 19′, ecco il 3-0 e il 4-0 in entrambi i casi dagli undici metri. In mezzo ai due calci di rigore, la stessa attaccante della Juventus ha fallito un altro penalty al 60′ facendoselo respingere dal portiere bosniaco. Nel finale, all’85’, arriva il definitivo 0-5 realizzato da Elena Linari, difensore del Bordeaux.

“Sono molto contenta della prestazione – il commento a fine match di Bertolini – Era fondamentale conquistare i tre punti e ci siamo riuscite sbloccando il risultato nel primo tempo e facendo poi vedere tante buone cose. Le ragazze sono state veramente brave. Le premesse sono buone, ma dovremo continuare a lavorare per fare in modo di presentarci al meglio alla doppia sfida con la Danimarca”.