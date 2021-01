La Nazionale cantanti nelle figurine panini: sul celebre album nel 2021 due pagine sono dedicate a 28 cantanti che fanno parte della rappresentativa.

Che ci fa la Nazionale cantanti tra le figurine panini? Incredibile ma vero, nell’album Calciatori 2021, arrivato alla 60esima edizione, è possibile trovare anche volti noti del mondo della musica come Mogol, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti. Per festeggiare i 40 anni della Nazionale italiana cantanti, infatti, l’azienda modenese ha stretto una partnership calcistico-musicale, il tutto a scopo benefico, per sostenere i progetti solidali della seconda Nazionale più tifata d’Italia.

La Nazionale cantanti tra le figurine Panini

Ci sono calciatori amati dai tifosi, altri amati all’unanimità da tutti. Stiamo parlando dei cantanti che fanno parte della rappresentativa nazionale, tra cui figurano nomi importanti sia grandi che più giovani.

Giulio Rapetti Mogol

Tra le figurine collezionabili sono presenti ben 22 artisti del nostro panorama musicale: Mogol, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Enrico Ruggeri, Luca Barbarossa, Paolo Belli, Briga, Paolo Vallesi, Alex Britti, Ermal Meta, Salmo, Bob Sinclar, Alberto Urso, Shade, Neri Marcorè, Boosta, Bugo, Rocco Hunt, Niccolò Fabi, Clementino, Tony Effe e Fede. Non sono in figurina, ma stampati direttamente sull’album, invece, Marco Masini, che ricopre il ruolo di direttore tecnico della squadra, e poi Moreno, Boro Boro, Valerio Mazzei, Marco Filadelfia e Damante.

La storia delal Nazionale cantanti

L’iniziativa è stata presentata da Gianni Morandi, icona della Nazionale cantanti. Racconta l’artista, come riferito da Affaritaliani.it: “Fu proprio nel 1981 che, da un’idea di Giulio Mogol, nacque una squadra di cantanti calciatori, che ha disputato da allora più di 600 partite e ha raccolto oltre 100 milioni di euro devoluti totalmente a progetti di solidarietà“.

Nella prima partita di calcio della NIC scese in campo lo stesso Gianni, ma anche un altro grande amico di Mogol, Lucio Battisti. Fanno spazio invece della rappresentativa oggi anche artisti ‘adottivi’, come Bob Sinclar, e personaggi solo vicini alla musica, come Neri Marcorè.

Di seguito un’intervista della Panini a Enrico Ruggeri: