NAYT: La Grande Fuga – Chiusura e Attesa dei Palazzetti [Info e Biglietti]

Si è concluso con il tutto esaurito il tour nei club di La Grande Fuga, ultimo viaggio live di Nayt, che ha toccato dieci città italiane. Ora l’artista si prepara per il gran finale: due concerti speciali nei palazzetti, il 23 ottobre a Roma (Palazzo dello Sport) e il 25 ottobre a Milano (Unipol Forum).

Il tour ha presentato un’performanza intensa e personale, che fonde potenza e fragilità in uno spettacolo che va oltre il semplice concerto, creando uno spazio emotivo condiviso in cui musica e parole si uniscono in un racconto collettivo. Nayt ha alternato sonorità trap, come nella graffiante “Piove”, a momenti di scrittura più intima, come “Se Ne Va”, mostrando una rara versatilità. Il live si concentra sull’ultimo album “Lettera Q”, ma include anche hit come “Da Zero” e “Tutto il Resto è Noi”, per un totale di oltre trenta brani in scaletta.

Sul palco, Nayt è accompagnato da una band eccezionale: Daniele “Orange” Dezi alla direzione musicale e basso, Walter Babbini alle chitarre, Danilo Menna alla batteria e Valerio Smordoni a piano e tastiere, un ensemble che esalta ogni sfumatura del suo universo sonoro.

Le date del tour hanno incluso concerti a Pistoia, Bologna, Lignano, Genova, Baia Domizia, Bari, Catania, Termoli e Castiglioncello, oltre ai due eventi finali a Roma e Milano. Il tour ha saputo coinvolgere e emozionare il pubblico, confermando Nayt come uno dei protagonisti della scena musicale italiana.