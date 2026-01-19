Nayra Garibo attacca Clizia Incorvaia

11.6 C
Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha attaccato Clizia Incorvaia dopo la sua intervista a Verissimo. Garibo ha pubblicato quattro stories su Instagram, sostenendo che la versione di Incorvaia sia diversa dalla realtà e definendola “disposta a tutto per visibilità”, “vittimista” e “bugiarda”.

Clizia Incorvaia era stata ospite a Verissimo e aveva detto che durante il suo matrimonio con Sarcina le era stato mancato di rispetto. Quando le era stato chiesto se avesse subito violenze fisiche, aveva risposto che era meglio omettere certe cose per tutelare sua figlia Nina.

Garibo ha reagito con furia, scrivendo: “Ma non ti vergogni? Tu che per denaro pubblichi senza ritegno i tuoi figli dandoli in pasto al web che è un mondo pericoloso pieno di fake come te”. Ha anche accusato Incorvaia di dire una “marea di falsità” e di mancare di rispetto alle persone che hanno subito veramente la violenza.

In particolare, Garibo ha commentato le dichiarazioni di Incorvaia secondo cui Sarcina non è del tutto presente con la figlia Nina, sostenendo che Sarcina faticherebbe addirittura a sentire Nina al telefono e che Incorvaia è sempre in mezzo a interrompere le loro chiacchierate.

Garibo ha anche citato Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano ed ex suocera di Clizia, deceduta quasi un anno fa, accusando Incorvaia di fare solo falso vittimismo. Ha definito Incorvaia “un insulto all’onestà” e ha fatto sapere che probabilmente discuterà con il marito per la sua presa di posizione, in quanto il cantante non vuole che le sue vicende diventino argomento di discussione sui social e per i giornali di cronaca rosa.

