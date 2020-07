Dopo quasi una settimana di ricerche la Polizia della contea di Ventura ha fatto sapere di aver ritrovato un corpo sul fondo del lago Piru. Ovviamente non è detto che sia il cadavere di Naya Rivera, anche se molti fan ne sono quasi certi.

Tra poco lo sceriffo farà una conferenza stampa durante la quale fornirà ulteriori dettagli.

“Aggiornamento: questa mattina abbiamo ritrovato un corpo nel lago Piru . Il recupero è in corso. Una conferenza stampa avrà luogo alle 14:00”.

A body has been found at Lake Piru where #NayaRivera went missing, the Ventura County Sheriff’s Office has confirmed. A news conference will take place at 2 PM at the lake. 🙏 pic.twitter.com/1jCOhEuZId — Pop Crave (@PopCrave) July 13, 2020

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake. — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

