Cuori spezzati, lacrime, parole piene di dolore. Il cast di ‘Glee’ sotto choc per il ritrovamento nel lago Piru di quello che, ha spiegato lo sceriffo della contea di Ventura, è stato identificato come il corpo di Naya Rivera. Dopo quasi una settimana di ricerche, le flebilissime speranze di ritrovare viva l’attrice e cantante si sono infatti definitivamente spente lasciando spazio al cordoglio. “Riposa dolcemente Naya. Che forza eri”, le parole di Jane Lynch, seguite da quelle di Kevin McHale, che non può “immaginare questo mondo senza di te”. E ancora Max Adler, che ricorda Naya come “acuta. Divertente. Sveglia. Talentuosa. Amorevole. Generosa. Bellissima. Divertente da morire. Intelligente. Eroina. Andata via troppo presto”.

Fonte