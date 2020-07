La notizia che nessuno di noi avrebbe voluto leggere alla fine è arrivata: la Polizia della contea di Ventura oggi ha ritrovato un corpo sul fondale del lago Piru e pare sia proprio quello di Naya Rivera. Per 6 giorni decine di persone hanno cercato Naya, all’inizio con la speranza di ritrovarla sana e salva, ma questa vicenda purtroppo non ha avuto il lieto fine che tutti ci auguravamo.

A dare la notizia in esclusiva è stato il portale statunitense TMZ, che aveva degli inviati al lago Piru: “Il corpo di Naya Rivera è stato recuperato dal Lago Piru. Noi di TMZ l’abbiamo appreso da poco. I funzionari della contea di Ventura hanno detto lunedì che è stato trovato un corpo nel lago e le nostre fonti interne alla polizia hanno confermato che in realtà è lei. Una conferenza stampa annuncerà il ritrovamento a breve“.

TMZ reports law enforcement sources have confirmed to them that the body found in Lake Piru this morning is in fact, Naya Rivera's.

An official news conference will be held today at 2PM PST.

