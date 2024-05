Navigatore Satellitare Auto Camion Taxi 2024 7 Pollici GPS Navigatore 256-16GB, Precaricato Mappa Europa 2D/3D, Avviso Traffico Vocale, Limite di Velocità, Aggiornamenti gratuiti delle mappe a vita

85,99€ - 72,99€

Descrizione prodotto

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 19 x 11 x 1,8 cm; 750 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 24 settembre 2020

Produttore ‏ : ‎ NAVRUF

ASIN ‏ : ‎ B08JY8KVTZ

Numero modello articolo ‏ : ‎ S7

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

🚗【Mappe del mondo & aggiornamento a vita gratis】Preinstallato con le ultime 2024 Europa 58 Paesi Mappe, Se si desidera aggiornare la mappa, è possibile contattarci in qualsiasi momento, ti invieremo un collegamento di aggiornamento per scaricare immediatamente.

🚕【7 Modalità Veicolo】Preparati per uscite e incroci evidenziando chiaramente la migliore corsia di guida per il percorso pianificato, non perderai mai una svolta o dovrai attraversare corsie improvvise. Fornisce 7 modalità veicolo tra cui auto / camion / pedoni / emergenza / autobus / taxi. Questo è personalizzato per fornire percorsi migliori per la modalità scelta ed evitare strade con restrizioni di larghezza / altezza / peso.

🚕【Funzione GPS per Auto】 ① Supporto codice postale, indirizzo, coordinate, preferiti e ricerca POI. ②4 Opzioni di percorso: veloce / verde / breve / facile. ③ Supportare il codice postale, ma prestare attenzione all’inserimento del formato. ④ Supporta la trasmissione FM, questo non significa radio FM, questo è solo per trasferire il suono GPS agli altoparlanti della tua auto. ⑤ Fornire allarmi di autovelox attuali intelligenti, avvisi sonori, pianificazione del percorso.

🚗【Trasmissione vocale in tempo reale】Sistema GPS con navigazione vocale passo-passo (versione multilingue), istruzioni vocali complete, pronta navigazione in tempo reale Direzione di avanzamento;Supporta musica, video, foto, E-Book e giochi, in particolare trasmettitori FM, collegato all’autoradio, audio del navigatore satellitare dall’audio dell’auto.

🚗【Garanzia】Con garanzia a vita e garanzia di rimborso entro 90 giorni, garantita da un ottimo servizio post-vendita.Pacchetto accessori: Navigatore GPS, Caricabatteria da auto, Cavo USB, Supporto a ventosa, Staffa posteriore, Manuale dell’utente in 5 lingue,Se hai bisogno di un manuale di istruzioni in italiano, contatta il servizio clienti, grazie