Nave Oceanografica di 42 Metri Incagliata sugli Scogli dell’Isola d’Elba: Equipaggio Sano e Salvo

La nave oceanografica Fugro Mercator, lunga 42 metri e battente bandiera bahamense, si è incagliata sugli scogli del promontorio dell’Enfola, vicino a Portoferraio, sull’isola d’Elba, mentre era impegnata in operazioni di monitoraggio dei fondali marini. A causa del maltempo, la nave si è avvicinata troppo alla costa e ha urtato il fondale basso, causando l’ingresso d’acqua nello scafo e costringendo i motori a fermarsi. Tutti e 11 i membri dell’equipaggio, di diverse nazionalità, sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera grazie all’intervento della motovedetta Cp 805 della Capitaneria di Porto di Portoferraio, nonostante le difficoltà dovute al blackout e alla forte risacca.

Fino a questo momento, non si registrano inquinamenti marini dovuti a sversamenti di combustibile, come comunicato dai rappresentanti della Guardia costiera. Gli accertamenti sono in corso per capire se la nave si sia avvicinata alla costa a causa di forti venti o se abbia avuto problemi tecnici. Per la tutela ambientale, la compagnia armatrice è stata diffidata dalla rimozione dell’imbarcazione, e sarà una società specializzata a occuparsi della rimozione, dopo aver effettuato i necessari sopralluoghi subacquei per redigere un piano operativo. Fortunatamente, malgrado l’incidente, i membri dell’equipaggio si trovano in buone condizioni di salute.