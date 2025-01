Nave Guang Rong collide con il pontile a Massa Carrara: il video dell’incidente in mare in tempesta

Incidente al porto di Marina di Massa, Massa Carrara, con la nave Guang Rong che si è scontrata contro la banchina del pontile, provocandone il parziale crollo. Il filmato dell’impatto ha ricevuto ampia diffusione online. Tutti i 13 membri dell’equipaggio a bordo dell’imbarcazione, lunga oltre 100 metri e battente bandiera cipriota, sono stati messi in salvo e non ci sono stati feriti. La nave, solitamente impegnata nel trasporto di detriti, era uscita dal porto di Marina di Carrara quando ha subito l’impatto a causa delle difficili condizioni marine.

Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha comunicato che le autorità e le squadre di emergenza erano già attive per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dell’area. Ha inoltre informato che la zona attorno al pontile è stata messa in sicurezza e ha invitato i cittadini a rispettare le barriere e a mantenersi lontani dallo spazio pericoloso. Il sindaco ha attribuito l’incidente, descritto come un “arenamento”, alle condizioni meteorologiche avverse, in particolare al forte vento e al mare grosso.

La Guardia costiera è intervenuta, monitorando la situazione e preparando verifiche per possibili rischi di inquinamento. Un elicottero della Guardia costiera, il Nemo, è stato mobilitato per le operazioni. Le autorità del porto di Marina di Carrara hanno assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso attraverso il Centro regionale di soccorso marittimo di Livorno.