Nave da crociera a Catania: turisti cadono in mare

Il 30 maggio, una nave da crociera della Norwegian Cruise Line ha rotto gli ormeggi nel porto di Catania a causa di forti raffiche di vento, con punte fino a 50 chilometri orari. Durante l’incidente, due turisti, un marito e una moglie, sono caduti in mare mentre stavano per salire a bordo. La donna è finita in acqua a causa del movimento improvviso della nave, mentre il coniuge si è tuffato per soccorrerla.

Immediatamente sono intervenute le moto d’acqua della polizia e della guardia costiera, che hanno recuperato entrambi i turisti, riportandoli a riva. Gli interessati hanno subito ferite, ma al momento del soccorso erano coscienti. Un’ambulanza del 118 ha verificato il loro stato di salute, confermando che le loro condizioni non erano critiche.

L’impatto ha anche danneggiato il molo di imbarco. La polizia ha messo in sicurezza l’area e avviato indagini per chiarire le cause dell’incidente e possibili responsabilità.

Questo episodio ha suscitato preoccupazione nella città di Catania, colpita da condizioni meteorologiche avverse che hanno influito sulla stabilità della nave. Le indagini continuano per comprendere meglio i fatti accaduti.

Fonte: www.virgilio.it