Naufrago parla del suo orientamento: “Sono bisessuale, che male c’è?”

Gian Maria Sainato e Pamela Camassa hanno avuto una discussione a L’Isola dei Famosi e tra le tante cose il naufrago ha parlato del suo orientamento.

La Camassa si è lamentata di alcune frasi che le avrebbe rivolto Gian Maria: “Tu hai detto che sono una frustrata. Io non ti ho mai giudicato sulle tue cose private. Anzi, non ho nemmeno giudicato il tuo lato sentimentale. Anche su quello non ho mai detto nulla. Tu invece hai detto che sono acida e altre cose non belle”.

Sainato è sbottato: “Non ti sei permessa di giudicare? E perché cosa c’è da giudicare? Ma ci mancherebbe. Essere bisessuale cos’è ha?”

Pamela si è subito difesa: “Ma infatti non c’è nulla di male figurati. Per questo non mi sarebbe mai passato per la testa di giudicarti su quell’aspetto“.

Due settimane fa invece Marco Mazzoli ha dichiarato che Gian Maria gli avrebbe chiesto di non parlare del suo orientamento: “Ma poi qualche giorno fa mi ha detto che posso prenderlo in giro su tutto, ma che non devo parlare del suo orientamento. A me non importa proprio nulla di quello. Non c’è mai stata l’intenzione di parlare della sua sfera sentimentale o di scherzarci. Poi se mi muovo a sinistra mi prendo dell’omofobo, se mi sposto a sinistra dice che non gli parlo“.

Gian Maria e il coming out di cinque anni fa, le dichiarazioni del naufrago.

Quello di Sainato a L’Isola non è un vero coming out, visto che il naufrago aveva già parlato del suo orientamento nel 2018. In un’intervista che risale al 2018 Gian Maria ha detto di essere omosessuale.

“Dire a tutti che sono gay che sensazione mi dà? Non mi sento affatto a disagio. È un fatto assolutamente normale, o direi piuttosto naturale. Ne parlo liberamente, anche sapendo che molte persone leggeranno quello che sto dicendo. Non mi sono mai fatto problemi in merito. Per noi della comunità lgbt, ma anche per gli eterosessuali ovviamente, il nostro orientamento è naturalezza. Se gli ignoranti omofobi non capiscono che l’orientamento – qualunque sia – è naturale, che capiscano, almeno, che questa è comunque la normalità. personalmente ho sempre vissuto la mia vita sentimentale molto liberamente e naturalmente”.