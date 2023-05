Naufrago ha chiesto di non parlare del suo orientamento, Mazzoli sbotta: “Se parlo mi fa passare per omofobo o bullo”

A Cayo Cochinos è scoppiata una litigata tra Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli e non sembra esserci il sereno all’orizzonte. Il naufrago appena arrivato ha accusato il conduttore radiofonico di averlo preso di mira in maniera eccessiva e di trattarlo da zimbello. Mazzoli si è subito difeso spiegando che quello è il suo modo di fare e poi ha iniziato a sparare a zero su Sainato. A quanto pare Gian Maria nei giorni scorsi avrebbe chiesto a Marco di non parlare del suo orientamento.

Marco si è sfogato con Andrea, Luca e Paolo ed ha fatto delle rivelazioni su Gian Maria. Mazzoli ha intenzione di non parlare più al nuovo arrivato.

“L’altro giorno mi ha detto ‘Prendetemi in giro su tutto, basta che non parlate del mio orientamento‘. Ma chi se ne frega del tuo orientamento ma vai.

Ma chi lo ha mai preso in giro? Ma lui lo sa come noi prendiamo per i fondelli la gente nel nostro programma?! Ma di cosa stiamo parlando? Ho solo scherzato con lui come faccio con altri. Quando è arrivato l’ho mandato sulla collina come rito, ma l’ho fatto per gioco e per creare un contenuto. Da qui in avanti mi stia lontano, ma chi se ne frega di lui.

Io e Paolo facciamo cose orribili, ma non qui. Non c’è mai stata la volontà di attaccare nessuno. Lui sta manipolando tutto per dire che faccio bullismo. So già dove vuole arrivare, ho 50 anni e ho capito bene. Ma io non ci casco. Ho scherzato sul fatto che non mi piaceva il suo costume, non su altro.

Io non sopporto sta roba di cercare di infangare gli altri. – ha continuato il naufrago – E ripeto che ho capito a cosa vuole arrivare con queste accuse assurde.

Io non mi faccio prendere in giro da uno che è arrivato solo per mettere zizzania. Ma poi parlare di bullismo. Lui è una persona cattiva e sta facendo questo per metterci in una posizione falsa.

Non so più come prenderlo, se mi muovo a destra sono omofobo, se lo faccio a sinistra sono un bullo. Allora meglio che non gli parlo. Almeno in questo modo non avrà appigli”.