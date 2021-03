Per adesso nessun naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 si è ritirato (Akash e Ferdinando infatti sono stati eliminati al televoto), ma il primo potrebbe essere Paul Gascoigne. Giovedì sera durante la prova ricompensa l’ex calciatore (suo figlio ha fatto coming out) si è ferito ad una spalla ed è stato visitato dal medico. A seguito dei controlli del caso pare che l’uomo potrebbe non tornare in gioco. Una fonte vicina al reality di Canale 5 ha rivelato a Novella 2000 che Paul avrebbe una spalla slogata e questo non gli permetterebbe di restare in Honduras.

“Fonti vicine al programma Mediaset preannunciano infatti l’imminente uscita dal gioco dell’ex stella del calcio anglosassone. L’ipotesi si deve ai risultati delle analisi e al fatto che, se dovesse confermarsi la diagnosi della spalla slogata, la permanenza nel programma non consentirebbe a Paul di partecipare alle prove. Novella 2000 ha raccolto questa voce che la produzione del programma non ha però ancora confermato. Nonostante la speranza resti di ritrovare Paul Gascoigne di nuovo in palapa lunedì prossimo, le indiscrezioni provenienti dall’Honduras non sembrano affatto confortanti”.

Considerando le norme anti Covid, se il naufrago dovesse ritirarsi difficilmente verrebbe sostituito, visti i tempi delle quarantene. Questa sarebbe un’altra possibile grande perdita per il reality, dopo quella di Akash, che proprio come Paul aveva un carattere perfetto per scatenare dinamiche a Cayo Cochinos.

Paul Gascoigne torna in possesso della sua Bibbia ed è molto contento #isola pic.twitter.com/OkwfxXvTDt — isola out of context (@oocisola) March 19, 2021

Fonte: Novella 2000