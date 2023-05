Naufrago choc contro un’altra concorrente: “Telefonate su di lei, pericolosa”

Dopo una bravissima tregua, Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero hanno ricominciato a farsi la guerra. I due concorrenti de L’Isola dei Famosi se ne sono dette di tutti i colori in faccia, ma il naufrago ha fatto delle rivelazioni molto pesanti anche alle spalle della ‘nemica’.

Mentre parlava con Corinne Clery, Andrea ha dichiarato che prima di volare in Honduras qualcuno l’avrebbe chiamato dicendogli che Nathaly è cattiva e pericolosa: “Io ho ricevuto telefonate che mi hanno detto ‘quella è pericolosissima, pericolosa e cattiva stai attento’. E infatti è falsa, cattiva e pericolosa, quindi avevano ragione. […] Sta dicendo una serie infinita di falsità e fa un gioco sporco. Se lei continua io dirò solo una parola che la distruggo, sì la distruggo, la distruggo a vita“.

Corinne (che ha discusso con la Caldonazzo) ha confessato che anche lei è stata avvisata da amici in comune con Nathaly: “Anche a me hanno detto cose, persone che la conoscono. No, non che è pericolosa. A me hanno detto ‘stai attenta’, degli amici e delle persone… e io ho detto ‘ma perché mi dite questo??. Io non ho creduto e non me l’aspettavo. Io la conoscevo bene nel lavoro, ma non umanamente. La conosco da 20 anni, ma non siamo mai state grandi amiche“.

Quando lo scoprirà Nathaly…



Andrea Lo Cicero, le dichiarazioni del naufrago contro Nathaly.

Ieri sera durante un faccia a faccia con Nathaly, Andrea c’è andato giù pesante: “La persona che ho qui davanti si è permessa di dire che io le faccio schifo a pelle. Questa signora di mezza età si deve vergognare e adesso deve tacere. Irrispettosa, maleducata e arrampicatrice sociale. Si schiera con quelli che vede più forte. Poi ruba, si comporta male e fa i suoi giochetti da adolescente. – ha continuato il naufrago – Addirittura fa i finti infortuni. Lei fa la soubrette mancata, perché oggi è molto lontana da quello che faceva, infatti non fa più nulla, rompe solo le scatole. Che mi stia lontana e buona giornata“.

“Infatti non fai più niente” Andrea ne ha da dire #Isola pic.twitter.com/VDuzUFK50u — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

