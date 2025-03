Naufragio Concordia, Schettino chiede la semilibertà: udienza martedì 4 marzo.

L’ex comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, ha richiesto l’accesso al regime di semilibertà, dopo aver scontato la metà della pena di 16 anni, inflittagli nel 2017 per il naufragio avvenuto tra il 12 e il 13 gennaio 2012, che causò 32 morti e centinaia di feriti. L’udienza si terrà il 4 marzo presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma. Attualmente, Schettino si trova nel carcere di Rebibbia, dove beneficia di 45 giorni all’anno di permessi grazie alla buona condotta. Tre anni fa, gli è stata concessa la possibilità di lavorare in carcere, occupandosi della digitalizzazione di documenti giudiziari legati a eventi drammatici come la strage di Ustica e quella di via Fani, relativo all’omicidio di Aldo Moro.

Vanessa Brolli, una delle sopravvissute al naufragio, ha commentato la richiesta di Schettino, esprimendo il suo dispiacere per la possibilità che possa tornare a casa. Ha sottolineato che Schettino deve affrontare le sue responsabilità e che, indipendentemente dalla decisione dei giudici, dovrà vivere con il peso della tragedia per il resto della sua vita. Brolli ha affermato che questa è la vera pena per lui, evidenziando il dramma vissuto dai passeggeri e dalle loro famiglie. La posizione di chi ha vissuto l’incidente è chiara: la giustizia deve essere servita e le conseguenze del naufragio, per Schettino, devono rimanere come un monito.