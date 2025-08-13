Naufragio a Lampedusa, Sea Watch attacca il governo italiano

L’Organizzazione non governativa Sea Watch ha colto l’occasione del naufragio avvenuto al largo di Lampedusa per attaccare il governo italiano. Nel tragico incidente, che ha causato diverse vittime, molti hanno puntato il dito contro l’esecutivo, ignorando però che la vera responsabilità ricade sui trafficanti di esseri umani. Questi ultimi utilizzano imbarcazioni di scarsa qualità e le sovraccaricano, mettendo a rischio la vita delle persone per trarne profitto.

Sea Watch ha scelto di criticare principalmente il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che hanno comunicato tramite i social. Meloni ha esprimere cordoglio per le vittime e ha denunciato il cinismo dei trafficanti, sottolineando la necessità di prevenire le partenze irregolari e gestire i flussi migratori. Ha anche ricordato che l’intervento di soccorso non è sufficiente a risolvere le cause del problema.

In risposta, Sea Watch ha accusato il governo italiano di essere complice delle stragi e ha affermato che solo il soccorso in mare e l’apertura di canali d’ingresso sicuri possono salvare vite. Il ministro dell’Interno ha ribadito l’urgenza di fermare i viaggi pericolosi e di combattere il commercio di vite umane. La Ong, adottando un tono decisamente critico, ha chiesto le dimissioni di Piantedosi, definendolo responsabile di una strategia criminale.

Infine, un utente ha posto una domanda provocatoria riguardo alla Germania, suggerendo che il Paese potrebbe adottare politiche più efficaci per garantire la sicurezza dei migranti. Questo commento mette in luce la complessità del dibattito sulle politiche migratorie in Europa.