Naufraga rischia di dover abbandonare L’Isola: cosa è successo nel weekend

L’Isola dei Famosi ha già perso diversi pezzi, la prima naufraga a dover abbandonare Cayo Cochinos è stata Claudia Motta. La ragazza è stata costretta a lasciare il reality dopo essersi fatta male, il medico infatti ha deciso che non c’erano più le condizioni per poter affrontare il gioco. Poi ha abbandonato anche Marco Predolin e la scorsa settimana hanno lasciato anche Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Il ragazzo è finito in infermeria e anche nel suo caso il medico pare abbia consigliato il ritorno in Italia. Cecchi Paone non ha sentito ragioni e non ha voluto continuare il percorso senza il fidanzato.

Un’altra naufraga lascia L’Isola dei Famosi?

Nelle ultime ore diversi siti hanno parlato dell’addio di Fiore Argento a L’Isola dei Famosi. Ma cosa c’è dietro questa indiscrezione? Fiore ha avuto un brutto infortunio ad un piede e in questi giorni ha portato un tutore. La situazione non è migliorata e infatti ieri un medico è andato sull’isoletta dove sono i naufraghi e l’ha portata in infermeria: “Fiore ha dovuto lasciare la Playa. – si legge nel comunicato apparso durante il daytime di oggi – La naufraga ha salutato le compagne per fare un controllo medico al piede“.

Fiore lascia Playa Tosta per accertamenti medici! #Isola pic.twitter.com/6br7AKaseo — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2023

E il sito ufficiale de L’Isola dei Famosi non promette nulla di buono. Sul diario di bordo del weekend infatti c’è scritto che la situazione per Fiore ‘è piuttosto critica’: “Fiore in difficoltà. Gli imprevisti e i malumori sono ormai all’ordine del giorno. Essendo ancora piuttosto demoralizzata per l’infortunio al piede, Fiore non nasconde il suo dolore e si lascia andare ad un pianto disperato. Preoccupate per lei, le Chicas provano a consolarla offrendole anche una porzione di riso e ceci, ma la situazione per la stilista continua ad essere piuttosto critica. Poco dopo, a raggiungere Playa Tosta è un medico e Fiore è costretta ad abbandonare momentaneamente la spiaggia per accertamenti medici”.