Daniela Martani è appena uscita da L’Isola dei Famosi, ma sogna già il GF Vip. L’ex naufraga intervistata da SuperGuita Tv ha rivelato che vorrebbe tornare nella casa più spiata d’Italia.

“Mi piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip. Vorrei portare a termine quell’esperienza considerando che avevo dovuto abbandonare anni fa per una questione lavorativa. In questi anni ci ho sempre pensato e non ti nego che ho un po’ di rammarico. e poi vorrei farmi conoscere dal pubblico sotto altri aspetti. Ci sono persone ad oggi che passano da un reality all’altro. Magari alla prima occasione il pubblico non ha modo di apprezzarti. – ha continuato l’ex naufraga – Prendo ad esempio Giulia Salemi. Nella prima edizione a cui ha partecipato del Grande Fratello non è uscita così bene come adesso. Conoscendo la mamma ho capito perché Giulia è una bella persona”.

Onestamente non penso che Alfonso Signorini accoglierà questa richiesta, non solo perché la naufraga è fresca di Isola, ma anche perché lui stesso ha più volte detto che vorrebbe stare lontano da personaggi al centro di polemiche (come Angela da Mondello).

La Martani ha anche dichiarato chi vorrebbe veder trionfare a L’Isola: “Al momento salvo Miryea perché è una ragazza dolcissima e non ho ancora capito come sia finita in nomination e Fariba, una donna unica. Mi dispiace che sia stata presa di mira in modo ignobile. Angela Melillo mi piaceva molto ma ho notato che si sta adeguando troppo al gruppo. Spero che si risvegli un po’. Awed non è tra i miei preferiti“.

Da naufraga a gieffina? I video di Daniele sull’Isola.

Una diatriba che sembra non avere mai fine: Daniela vs Francesca. #Isola 🏝️ pic.twitter.com/VpAmZ2WDIS — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 5, 2021