Si intitola Guardiani della Natura, l’iniziativa che Huawei e Wwf Italia hanno presentato questa mattina nei pressi della riserva naturale Cratere degli Astroni, a Napoli.

L’obiettivo è quello di salvaguardare la biodiversità di alcune delle riserve naturali dello Stato gestite dall’associazione, in particolare quelle di Orbetello e Burano in Toscana e appunto di Astroni, in Campania, attraverso l’utilizzo di dispositivi, cloud e intelligenza artificiale, secondo il modello realizzato in collaborazione con il partner tecnico Rainforest Connection.

L’evento è stato l’occasione per presentare i primi riscontri ambientali raccolti in seguito all’installazione dei dispositivi all’interno delle riserve naturali: l’iniziativa Nature Guardians, portata in Italia in collaborazione con il Wwf, si inserisce nell’ambito di Tech4All, il programma globale di Huawei che “pone la tecnologia al servizio dell’ambiente e delle persone con l’obiettivo di promuovere la conservazione della natura e l’inclusione digitale”.