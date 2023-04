Descrizione prodotto

CARBONE PLUS

Lo facciamo noi per voi. Sdraiatevi e godetevi il riposo perfetto. Naturalex ha sviluppato la nuova tecnologia Carbon AntiStress, che vi aiuterà a riposare meglio e in modo più sano, dissipando l’elettricità statica dal vostro corpo.

RIPOSATE TRANQUILLI, AL RESTO PENSIAMO NOI!

CARBONE ATTIVO

Tecnologia al carbone attivo. Il nostro tessuto al carbone attivo garantisce un riposo privo di odori e di umidità e allo stesso tempo elimina l’elettricità statica accumulata nel nostro corpo.

TESSUTO ONYX

Tessuto per materassi Onyx altamente traspirante che impedisce l’accumulo di calore e mantiene il materasso sempre fresco e ventilato.

COMODO

Grazie ai morbidi tessuti scelti per il modello Carbone Plus, il materasso vi garantirà un’adeguata ventilazione in qualsiasi periodo dell’anno. Dormirete sempre freschi e sani.

CARBOTEX

Tessuto in poliestere anallergico, spesso e isolante, con fibre di carbonio antistatiche, utilizzato principalmente sul lato invernale del materasso Naturalex Carbon Plus.

AIRTEX 3D

Aiuta a dissipare, insieme al tessuto Onix, il calore accumulato, facilitando la ventilazione del materasso che risulta più fresco e igienico.

LATTICE BLU

La tecnologia Blue Latex combina fermezza, adattabilità e massima flessibilità grazie alla sua forma, che consente il massimo recupero del materasso.

ERGONOMICO

Ha la capacità di adattarsi facilmente alla morfologia di ogni corpo grazie a una pressione uniforme che agisce sui punti di contatto.

7 ZONE DI RIPOSO

I diversi materiali utilizzati per il rivestimento superiore, come il lattice blu, la schiuma HR e il viscoelastico, garantiscono una perfetta adattabilità a tutto il corpo.

INDIPENDENZA DEI LETTI

Impedisce che il movimento di uno dei due dormienti svegli l’altro. Questo migliora notevolmente la qualità del riposo, evitando disagi e risvegli inutili.

IPOALLERGENICO

Il materasso ha un trattamento antibatterico e antimicrobico che riduce il rischio di allergie.

REVERSIBILE

Imbottitura diversa su entrambi i lati del materasso per offrire un comfort ottimale a seconda del periodo dell’anno.

IMPEGNO PER LA QUALITÀ

FATTO IN EU

Tutti i nostri materassi sono prodotti in EU. I materiali e i tessuti sono di produzione Europea.

30 NOTTI DI PROVA

Siamo così sicuri dei nostri materassi che avete 30 notti di prova e se non siete soddisfatti potete restituirceli senza impegno.

MARCHIO OEKO-TEX

Il marchio OEKO TEX verifica l’assenza di sostanze nocive nei tessuti o nelle fasi di produzione di un determinato prodotto.

IMBALLAGGIO A VUOTO

I materassi vengono consegnati arrotolati e confezionati sottovuoto. Un marchio di qualità e di impegno per l’ambiente.

Effetto purificante: La presenza di microparticelle di carbone attivo creano una barriera contro l’inquinamento elettromagnetico permettendo la dispersione delle cariche elettromagnetiche, offrendo un riposo rilassante e purificante.

Termoregolante: Struttura con schiuma Memo Sensibile di alta qualità che si adatta al corpo favorendo l’allineamento spinale e la corretta distribuzione del peso sulla superficie di riposo, evitando accumuli di calore e mantiene il materasso ventilato.

Igiene garantita: Antiacaro e anallergico con certificato Oeko-Tex. Tutte i materiali utilizzati per i nostri materassi rispettano gli standard alti standard qualitativi Europei e sono libero di sostanze tossiche.

Acquisto sicuro: offriamo una garanzia di 10 anni su tutti i nostri materassi e un periodo di prova di 30 giorni. Se non è il vostro materasso, restituitecelo senza impegno.

219,69 €