Natural Trainer Medium Cibo per Cani Adulti con Manzo – Sacco da 12kg

51,99€ - 39,49€

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Prezzo

44,49 €€44,49 39,90 €€39,90 39,49 €€39,49 39,99 €€39,99 39,99 €€39,99 43,99 €€43,99

Età

>2 MESI/MONTHS >12 MESI/MONTHS >12 MESI/MONTHS >12 MESI/MONTHS >12 MESI/MONTHS >7 ANNI/YEARS

Gusto

Pollo Pollo Manzo Tonno Prosciutto crudo Pollo

Formato

12 kg 12 kg 12 kg 12 kg 12 kg 12 kg

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 60 x 60 x 85 cm; 2 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 agosto 2017

Produttore ‏ : ‎ Affinity

ASIN ‏ : ‎ B074S2V6FH

Numero modello articolo ‏ : ‎ 963165

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Alimento completo ed equilibrato per cani adulti di taglia media

Vitality Support: La naturale azione rivitalizzante e rigenerante dei principi nutritivi dell’Alga spirulina che, insieme con le proteine, vitamine e minerali, aiuta a supportare la vitalità dell’organismo

Intestinal functionality: La specifica miscela prebiotica con concentrato di Cicoria, FOS e MOS favorisce il nutrimento e il corretto sviluppo del microbiota intestinale.

Con carne fresca italiana: Favorisce il regolare mantenimento della muscolatura del tuo cane, conferendo appetibilità ed elevata digeribilità grazie al valore nutrizionale della carne fresca di pollo e tacchino 100% italiana, disossata e non congelata

Joint care: I peptidi bioattivi del collagene favoriscono il mantenimento della corretta funzionalità articolare