Natura 2000 in Lombardia

Nell’Alto Varesotto sono stati installati nuovi cartelli che indicano le Zone speciali di conservazione. La Comunità Montana Valli del Verbano ha deciso di valorizzare la rete Natura 2000 posando una specifica segnaletica informativa sul tema, che riguarda tre diversi siti: Sangiano, Valcuvia e Veddasca.

Natura 2000 è la strategia dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità, una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione. In Italia, copre circa il 19% del territorio terrestre e circa il 6,5% di quello marino. La rete si estende anche nelle Valli del Verbano con tre siti gestiti direttamente dalla Comunità montana e denominati Zone speciali di conservazione: il Monte Sangiano, i Monti della Valcuvia e la Val Veddasca.

Il sito Monte Sangiano occupa una piccola superficie di 195 ettari nei Comuni di Caravate, Sangiano, Cittiglio e Laveno Mombello. La Zsc dei Monti della Valcuvia è suddivisa in tre settori per un totale di 1629 ettari e tutela il Sasso del Ferro, il Monte Nudo e il monte San Martino nei Comuni di Laveno Mombello, Cittiglio, Casalzuigno, Cuveglio, Rancio Valcuvia e Cassano Valcuvia. Il più esteso è il sito Val Veddasca, con i suoi 4919 ettari che ricadono nei Comuni di Maccagno con Pino e Veddasca, Curiglia con Monteviasco, Agra, Dumenza e Tronzano Lago Maggiore.

Le aree Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse, ma tutelano non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali, come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi gestiti e i pascoli. La Comunità Montana ha provveduto alla posa di una specifica segnaletica informativa sul tema, con cartelli verticali a sfondo marrone che segnalano l’ingresso alle aree Natura 2000 e altri cartelli che dettagliano le caratteristiche del sito.

La Comunità Montana ha in capo la responsabilità di mantenere e sviluppare gli elementi naturali che hanno portato all’istituzione di questi siti e ha realizzato studi conoscitivi, interventi di miglioramento ambientale e azioni di tutela faunistica. La diffusione tra la popolazione e tra i turisti della conoscenza della rete Natura 2000 rientra in questa strategia dell’ente montano indirizzata alla conservazione del proprio patrimonio naturale. L’assessore all’ambiente della Comunità montana Valeria Squitieri commenta che la rete Natura 2000 rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela della biodiversità e per la valorizzazione di un territorio che conserva un patrimonio ambientale di grande pregio.