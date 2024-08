Nato senza occhi viene salvato e la sua vita cambia radicalmente

Stevie è nato senza occhi e con un grande bisogno d’amore: questa donna ha salvato il gatto e dal quel giorno ha cambiato la sua vita.

Cosa può cambiate completamente la vita di un gatto e abbattere ogni pregiudizio nei suoi confronti? La risposta a questa domanda l’ha data una giovane donna che, dopo aver incontrato un gatto senza occhi battezzato con il nome di Stevie, ha mostrato sul suo profilo TikTok la reazione del gatto a pochi giorni di distanza dalla loro appena inaugurata convivenza.

Stevie aveva subito un’ingiustizia. Il suo passato potrebbe essere costellato di rifiuti al momento senza nome. Ma di uno se ne conosce la portata. Il rifugio che lo aveva accolto non aveva favorito le sue adozioni. Questo però, almeno, fino all’ultimo tentativo portato a termine con successo da una donna. La quale deciso letteralmente di salvare la vita del dolcissimo gatto striato e di migliorare, di netto, il suo futuro.

Il gatto non vedente Stevie è stato adottato e ora vive in simbiosi con la sua umana di riferimento. Il breve filmato, di circa un minuto, condiviso lo scorso 21 agosto su TikTok (vedi sotto) ne sarebbe la prova.

Quando Stevie avverte la presenza della sua mamma umana tende la sua zampetta. Come mostra la clip condivisa da @thenamesamber, quest’ultima sarebbe un’abitudine che Stevie avrebbe iniziato a coltivare grazie proprio alla disponibilità dimostrata finora dalla sua umana di riferimento.

La ragazza che ha salvato Stevie grazie a un accordo con il rifugio che lo aveva precedentemente etichettato come un micio con “difetto”, avrebbe dato al micio tutto l’affetto e le cure di cui necessita un gatto con bisogni speciali aumentando così la fiducia di Stevie, un tempo tradita, verso gli esseri umani.

La reazione di Stevie all’avvicinamento della sua mamma umana in salotto è una scena dolcissima e ricorda molto quella di Namik, il gatto cieco che incantato dal suono del pianoforte.

@thenamesamberlove is so much more than looks & stevie is a beautiful example🥲 (bogo or not, i simply couldn’t leave without her)♬ SomeoneYouLoved(Cover) – 十八闲客