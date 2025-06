NATO: L’Italia Rinnova il Compromesso per la Sicurezza Globale

Il recente incontro tra i membri dell’Alleanza Atlantica ha sottolineato l’importanza della cooperazione per la difesa e la sicurezza collettiva. Questa giornata è stata definita storica dal ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, che ha ribadito il valore strategico della NATO, un patto attivo dal 1949 e cresciuto in inclusività.

Crosetto ha evidenziato come l’attuale scenario internazionale presenti sfide significative, tra cui il conflitto in Ucraina, il terrorismo, e la necessità di garantire la sicurezza energetica e la protezione delle infrastrutture critiche. In questo contesto, l’Italia si è impegnata a contribuire a una NATO più unita e preparata ad affrontare queste emergenze. Ha descritto l’alleanza non solo come un’organizzazione militare, ma come una comunità di valori e una garanzia di pace.

Il ministro ha concluso evidenziando l’importanza di un approccio comune, responsabile e strategico per preservare la pace e assicurare la sicurezza in futuro. Il rafforzamento delle capacità della NATO è un obiettivo che l’Italia intende continuare a perseguire attivamente.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.stampaparlamento.it