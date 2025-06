Nato: Italia verso il 5% per Difesa e Sicurezza, cosa comporta?

La recente decisione della Nato di aumentare le spese per la difesa al 5% del Pil ha scatenato commenti e analisi da parte degli esperti del settore. Durante il vertice all’Aia, la Premier italiana Giorgia Meloni ha descritto questo impegno come “significativo ma sostenibile”. Attualmente, l’Italia punta a raggiungere il 2% delle spese militari nel 2023, con l’obiettivo di incrementare fino al 3,5% per la difesa e al 1,5% per la sicurezza entro il 2035.

Dal 2024, secondo La Stampa, la spesa totale dei paesi Nato raggiungerà 1360 miliardi di euro, di cui 900 miliardi provengono dagli Stati Uniti, che richiedono un riequilibrio dei contributi. Gli Usa, infatti, allocano in media 1394 euro pro capite alla difesa, rispetto ai 540 euro dei cittadini italiani. La spesa totale di tutti gli stati membri mira a raggiungere 2500 miliardi di euro annualmente.

Alcuni paesi, come Polonia e Scandinavia, hanno già incrementato le proprie spese, mentre la Germania prevede di alzare il budget militare da 95 a 162 miliardi entro il 2029, arrivando al 3,5% del Pil. Anche la Francia e la Gran Bretagna hanno fissato piani simili.

In Italia, Meloni ha escluso l’uso della clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità Ue e prevede risorse aggiuntive di 4-5 miliardi all’anno per il raggiungimento del 3,5% di spese militari. Inoltre, la proposta di considerare il Ponte sullo Stretto come investimento per la difesa è stata sostenuta dal ministro Tajani.

L’Osservatorio Milex stima che l’Italia dovrà triplicare il budget per la difesa, con un incremento annuale di 6-7 miliardi, portando il totale a circa 700 miliardi in dieci anni. Si pone così la questione di come finanziare questi impegni, con la Commissione Europea che sta considerando nuove opzioni di finanziamento, ma manca ancora un consenso tra gli stati membri.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.startmag.it