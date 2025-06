Nato: Italia e Flessibilità nella Spesa per Difesa

La posizione dell’Italia riguardo alla modulazione della spesa per la difesa ha ricevuto un’importante apertura, come evidenziato da Carlo Fidanza, vicepresidente del gruppo Conservatori e Riformisti Europei. In un’intervista al Corriere della Sera, Fidanza ha sottolineato come l’approccio italiano di flessibilità sia stato accolto positivamente dal segretario generale della NATO, Mark Rutte, e dai partner europei. Rutte propone una distinzione tra spese: il 3,5% per i sistemi di difesa e l’1,5% per altri investimenti, permettendo agli Stati membri di calibrare il contributo in base alle priorità nazionali.

Fidanza sostiene una concezione allargata di sicurezza, suggerendo investimenti anche in ambiti non strettamente legati agli armamenti, come la lotta all’immigrazione clandestina, la cybersicurezza e le infrastrutture marittime, incluso il potenziamento delle forze di polizia. Riguardo al ponte sullo Stretto, l’eurodeputato ritiene che questa opera rientri nelle infrastrutture a duplice uso, utili sia per fini civili che militari.

Infine, Fidanza ha sottolineato l’importanza di coordinare gli impegni NATO con quelli europei, adottando un approccio sostenibile e graduale. Ha affermato che, se ci sono allungamenti temporali negli impegni NATO, anche i negoziati europei potrebbero beneficiare di maggior flessibilità. L’attenzione rimane alta su come gestire il debito legato a questi impegni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: opinione.it