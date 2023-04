Nato il Forum Direttori Generali di aziende sanitarie e ospedaliere

Una casa delle competenze con l’obiettivo di formulare, attraverso il dialogo costante delle reti professionali, proposte utili all’approfondimento dei temi più rilevanti e di maggior attualità riguardanti la sanità, le aziende sanitarie e l’integrazione con il territorio, analizzando gli scenari relativi al futuro del Servizio Sanitario e Socio Sanitario nazionale. Sarà questo in sintesi il lavoro del Forum Permanente dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere associate a Federsanità che si è insediato, oggi, a Roma in un evento presso l’Auditorium Cosimo Piccinno del Ministero della Salute.

Le parole di Schillaci

«L’ammodernamento della nostra sanità richiede non solo risorse economiche adeguate ma un utilizzo appropriato dice il Ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo saluto al Forum -. Abbiamo di fronte sfide importanti come l’attuazione del PNRR, e in particolare il potenziamento della medicina territoriale, per garantire più efficienza ed equità. Le buone competenze manageriali e capacità di leadership potranno rendere efficaci gli investimenti adattando gli interventi al contesto locale e migliorando l’accesso dei cittadini ai servizi sanitari e sociosanitari»

Chi compone il Forum

Il Forum è un organismo composto da oltre 100 Direttori Generali ed è coordinato da Fabrizio d’Alba, direttore generale dell’AOU Policlinico Umberto I: «il Forum permanente dei Dg – spiega d’Alba – sarà un cantiere aperto che lavorerà attraverso Laboratori tematici di co-progettazione a cui ogni direttore generale associato a Federsanità potrà aderire, sia per le proprie competenze individuali, sia per la propria esperienza sul campo e buone pratiche aziendali, ma anche per un interesse multidisciplinare orientato al tema».

I laboratori

Sono sette i laboratori individuati, con alcuni sottogruppi per l’approfondimento di alcune particolari tematiche: Pnrr, sanità territoriale, accesso alle cure, politiche del personale, grandi ospedali nel nuovo sistema dell’offerta, partenariato pubblico-privato, direzioni strategiche: necessità di ripensamento, sistemi di tutela, valorizzazione del ruolo, direzioni strategiche e benessere organizzativo.

Un cantiere di iniziative

«Il Forum permanente dei Dg di Federsanità – dice Tiziana Frittelli Dg dell’AO San Giovanni di Roma e Presidente Nazionale di Federsanità – sarà un cantiere aperto per promuovere iniziative e progettualità che contribuiscano attivamente alla riorganizzazione della rete dell’assistenza e dei servizi di cura alla persona per una reale prossimità ai bisogni di salute espressi sui territori. Lavoreremo concretamente – conclude – per la produzione di position paper e pubblicazioni scientifiche finalizzate a dare un contributo tangibile ai decisori istituzionali».