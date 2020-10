Lega C: successi interni per Montenegro e Lussemburgo

E’ nel segno di Spagna e Germania la terza giornata del Gruppo 4 di Nations League. All’Alfredo Di Stefano Stadium di Madrid, le ‘Furie Rosse’ hanno piegato per 1-0 la Svizzera: decisiva la rete al 14′ di Oyarzabal, frutto soprattutto di un pasticcio in disimpegno del portiere elvetico Sommer. Con questo successo la squadra guidata da Luis Enrique conserva il comando del girone con 7 punti, davanti ai tedeschi (ora a quota 5), che dopo due pareggi consecutivi nel torneo organizzato dall’Uefa festeggiano la prima affermazione andando a imporsi per 2-1 sull’Ucraina al NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev. Ospiti in vantaggio al 20′ con Ginter, che da pochi passi appoggia in rete su assist dalla destra di Rudiger. Il raddoppio dopo 4′ della ripresa, con un colpo di testa di Goretzka favorito da un erroraccio del portiere ucraino. I padroni di casa accorciano al 77′ con un rigore del centrocampista dell’Atalanta Malinovsky ma non basta per evitare il ko interno alla formazione di Shevchenko (3 punti,1 per la Svizzera fanalino di coda).

Vittorie secche e casalinghe nelle due gare del gruppo 1 della Lega C. Il Montenegro ha battuto 2-0 l’Azerbaijan grazie alla rete dell’ex attaccante di Fiorentina e Inter, Stevan Jovetic, e al raddoppio di Ivanovic. Un successo che permette ai montenegrini di proseguire il proprio cammino a punteggio pieno, mentre restano terzi a quota 3 gli azeri. Vince con lo stesso risultato anche il Lussemburgo che supera Cipro (0 punti) grazie alla doppietta di Sinani nel primo tempo, portandosi così al secondo posto a quota 6.

Lega D: Far Oer bloccano Lettonia, colpo Gibilterra

Pari per 1-1 tra Isole Far Oer e Lettonia nella terza giornata del gruppo 1 di Lega D. Ospiti avanti al 25′ con Ikaunieks, pareggio dei padroni di casa tre minuti dopo con Faero. Le Isole Far Oer salgono in vetta al gruppo con 7 punti, Lettonia seconda a tre punti. Senza vinti né vincitori anche l’incontro fra Malta (allenata dall’italiano Devis Mangia) e Andorra, che termina a reti inviolate: le due squadre restano a braccetto a 2 punti. Successo esterno per 1-0 di Gilbilterra contro il Liechtenstein nella seconda giornata del gruppo 2 di Lega D. A decidere il match la rete realizzata da Tjay De Barr al 10′. Con questa vittoria Gibilterra sale a quota 6 punti, staccando proprio il Liechtenstein fermo a 3. A chiudere il girone con zero punti San Marino.