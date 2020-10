L’Italia non va oltre l’1-1 a Bergamo contro l’Olanda e perde il primato nel gruppo 1 di Nations League che va alla Polonia vittoriosa sulla Bosnia per 3-0. I polacchi salgono così a 7 punti, con gli azzurri a 6 e l’Olanda a 5, ultima la Bosnia a 2 punti. Sarà probabilmente decisiva la prossima sfida della squadra di Mancini contro la Polonia di Lewandowski. Nel match di Bergamo agli azzurri non è bastato il vantaggio firmato da Pellegrini e una buona prestazione nel complesso che gli vale il 19esimo risultato utile consecutivo. La formazione di De Boer trova il pari nel primo tempo con van de Beek e poi si limita ad arginare l’Italia e provare a ripartire in contropiede.

Fonte