Nations League, Italia-Israele 4-1: poker azzurro a Udine

L’Italia ha vinto 4-1 contro Israele, ottenendo così la terza vittoria in quattro partite, rimanendo al primo posto nel gruppo 2 di Lega A della Nations League. La partita si è svolta al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine, con le reti di Retegui (41′ su rigore), Di Lorenzo (54′ e 79′) e Frattesi (72′). Israele ha segnato il gol della bandiera con Fani (66′). Nell’altro incontro del gruppo, la Francia ha battuto il Belgio 2-1. Con questo risultato, l’Italia guida la classifica con 10 punti, seguita dalla Francia con 9, dal Belgio con 4 e da Israele, ultimo, senza punti.

Durante gli inni nazionali, il pubblico ha fischiato quello israeliano, incluso al momento della stretta di mano tra i due allenatori, Spalletti e Ben Shimon. La partita è iniziata con l’Italia che ha mostrato il suo predominio nel possesso palla, mentre Israele si è difeso e cercato di colpire in contropiede. Il primo tiro è stato di Gloukh per Israele, ma senza successi. L’Italia ha avuto varie occasioni, ma Glazer, il portiere israeliano, ha effettuato parate decisive su Retegui, Tonali e Raspadori.

Il vantaggio per l’Italia è arrivato al 41′ con un rigore, trasformato da Retegui. Al 43′, Retegui ha servito Raspadori in una posizione favorevole, ma l’attaccante napoletano non è riuscito a calciare. Nella ripresa, l’Italia ha continuato a dominare e ha raddoppiato al 54′ con Di Lorenzo, che ha segnato di testa su punizione. Israele ha accorciato le distanze al 66′ grazie a Fani, ma l’Italia ha continuato a premere.

Frattesi ha segnato al 72′, confermando il predominio italiano, mentre Di Lorenzo ha segnato la sua seconda rete al 79′. Il debutto in nazionale di Maldini ha arricchito la partita, facendo parte di un’eredità calcistica unica con tre generazioni legate alla nazionale. Nel finale, Spalletti ha effettuato ulteriori cambi, facendo esordire anche Lucca. La partita si è conclusa con l’Italia saldamente al comando del gruppo, mostrando una prestazione convincente e dominante.