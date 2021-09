Due mesi di permanenza a quota 3375 metri di altitudine nel gruppo del Monte Bianco, per realizzare una ricerca scientifica internazionale sulle relazioni tra “esercizio, ipossia e nascita prematura”, Un’area dello storico Rifugio Torino, sopra Courmayeur Mont Blanc, di proprietà della sezione torinese del Club Alpino Italiano, è stata adibita a laboratorio di analisi e test medico-scientifici e fino al 18 ottobre ospita i ricercatori dell’Università di Losanna dall’Institute for Sports Sciences (ISSUL).

Al cospetto dei ghiacciai della Vallée Blanche che si estende da Punta Helbronner fino all’Aiguille du Midi che sovrasta Chamonix in Francia, nello scenario maestoso di guglie come l’Aiguille d’Entréves e il Dente del Gigante, i ricercatori si sono chiusi in rifugio, raggiungibile da Courmayeur dalla stazione del Pontal mediante l’avveniristica funivia Skyway, per compiere i loro studi e registrare le performance fisiche e la risposta in ambiente di alta montagna da parte di soggetti adulti nati prematuri che hanno dato la loro adesione a questo progetto di ricerca ambizioso.

«Ogni anno, circa 15 milioni di bambini nascono prima del termine di 37 settimane per una gravidanza completa – spiega Giorgio Manferdelli, ricercatore italiano che lavora all’interno del Synatlhon Building dell’Università di Losanna – secondo il documento recentemente pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, i bambini prematuri sono soggetti ad un aumentato rischio di sviluppare patologie gravi o mortalità durante il periodo neonatale. Grazie ai progressi in campo medico degli ultimi 20 anni, ora più del 95% dei neonati prematuri che ricevono cure neonatali e pediatriche moderne sopravvive fino all’età adulta.

Studi recenti hanno dimostrato che adulti sani nati prematuri hanno rischi maggiori di sviluppare malattie croniche che coinvolgono vari sistemi e organi all’interno del corpo, come disturbi cardiovascolari, endocrini e metabolici, respiratori, renali, neurologico e psichiatrici. Sebbene la maggior parte delle persone nate pretermine presenta bassi rischi di questi esiti e una buona qualità di vita in età adulta, tali alterazioni fisiologiche possono persistere dall’infanzia fino all’età adulta o talvolta manifestarsi per la prima volta in età adulta, portando ad un moderato aumento dal 30 al 50% del rischio di mortalità».

Inquadrare il fenomeno e l’evoluzione in età adulta di problematiche correlate alla nascita prematura, è la premessa fondamentale da cui sono partiti i ricercatori per arrivare qui tra le montagne più alte della Valle d’Aosta e per la precisione sulla montagna più alta d’Europa con i suoi 4810 metri di quota, il Monte Bianco. «L’alta montagna è una meta sempre più facile da raggiungere grazie ai moderni mezzi di trasporto sia per motivi di lavoro o svago o sport, e sempre più persone decidono di salirvi. In considerazione delle alterazioni soprattutto a livello del sistema respiratorio e a causa della ridotta pressione parziale di ossigeno (ipossia), adulti nati prematuramente possono essere particolarmente suscettibili ad altitudini elevate. A tal proposito, una riduzione delle normali risposte fisiologiche di adattamento alla quota può risultare in una compromissione della salute o, nel caso di atleti, della prestazione sportiva».

Su queste basi poggia il progetto “PreAlti”, che si pone l’obiettivo di valutare gli effetti dell’esposizione acuta e prolungata (per 3 giorni) su diversi sistemi e apparati del corpo umano in adulti nati prematuramente (28-32 settimane) rispetto ad individui della stessa età nati a termine. Il progetto è finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca ed è in fase si svolgimento in collaborazione tra l’Institute of Sport Sciences dell’Università di Losanna, la Faculty of Sport dell’Università di Lubiana e l’Istituto Jozef Stefan di Lubiana.

«E’ significativo anche il coinvolgimento in prima persona del Dottor Guido Giardini – aggiunge Manferdelli – direttore SC di Neurologia e Stroke Unit e responsabile del Centro di Medicina e Neurologia di Montagna dell’Ospedale di Aosta, da tanti anni collaboratore di progetti di ricerca del Professor Grégoire Millet dell’Università di Losanna».

Dalla Capanna Margherita nel massiccio del Monte Rosa, un laboratorio permanente sugli studi in alta quota dei meccanismi respiratori, vascolari, metabolici e renali alla base dell’acclimatazione e delle malattie da altitudine, fino al Rifugio Torino sul Monte Bianco, la ricerca medica apre nuove vie di conoscenza in contesti ambientali estremi.

«La prima parte del progetto, definita come fase in normossia, è stata realizzata alla Faculty of Sport dell’Università di Lubiana, dove i ragazzi sono stati testati per due giorni. I test a riposo comprendevano prelievi ematici, urinari e salivari, test della funzione polmonare (spirometria), cognitiva, analisi del sonno (tramite polisonnografia), test della funzione cardiovascolare (variabilità della frequenza cardiaca, sensibilità del baroriflesso arterioso), della reattività cerebrovascolare all’anidride carbonica, e della sensibilità all’ipossia. I ragazzi sono stati poi sottoposti ad una serie di test fisici al fine di valutare le risposte cardiorespiratorie, cerebrali e muscolari all’esercizio sia sottomassimale che massimale».

Gli stessi test vengono ripetuti in alta quota, nella parte della ricerca definita come fase in ipossia e che è in coro di svolgimento al Rifugio Torino. Una location perfetta per questo tipo di test e analisi. Basti pensare al fatto che il Torino è la base di numerose ascensioni alpinistiche nel gruppo del Monte Bianco e rappresenta un pezzo di storia dell’alpinismo. Grandi alpinisti e atleti sono partiti da qui per compiere le loro ascensioni e vi hanno soggiornato anche per acclimatarsi meglio.

Fino al 18 ottobre il gruppo di ricerca svizzero e quello sloveno vengono seguiti dal custode del Rifugio Torino, Armando Chanoine (responsabile anche del Rifugio Monzino tra i ghiacciai del Brouillard e del Freney) e dal suo staff: per consentire lo svolgimento regolare della ricerca: hanno predisposto un intero locale dove i ricercatori possono fare tutti i test durante il giorno, e due camere per effettuare l’analisi del sonno. In questo modo l’attività può andare avanti senza interruzioni e senza disturbare gli altri ospiti del rifugio. Dalle prove sul campo allo studio dei risultati, il lavoro si sposterà poi in dipartimento all’Università dove verrà tracciato un quadro preciso del comportamento dei soggetti prematuri in alta quota.