Elisabetta Gregoraci ieri pomeriggio è stata ospite a Verissimo con suo figlio Nathan Falco Briatore. Classe 2010, per il figlio di Flavio Briatore questa apparizione da Silvia Toffanin è stata un vero e proprio debutto televisivo.

Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity e per la prima volta insieme in tv… Elisabetta Gregoraci e il suo Nathan Falco Briatore ♥️ pic.twitter.com/gTsrQmN5XJ

— Mediaset Infinity (@MediasetPlay) February 6, 2022