Nathan Falco Briatore, il dolce abbraccio con Flavio, ma i fan notano l’orologio: il prezzo è da capogiro

Il mondo del gossip è in fermento per Nathan Falco Briatore, il quattordicenne figlio dell’imprenditore Flavio Briatore e dell’ex modella Elisabetta Gregoraci. Recentemente, un’immagine del ragazzo insieme al padre, scattata in un ufficio in Inghilterra, ha attirato l’attenzione per il suo abbigliamento. Nathan indossa un maglione nero a collo alto e un cappello di una celebre casa di Formula 1, un chiaro riferimento ai legami di Flavio con il mondo motoristico.

Un dettaglio che non è passato inosservato è l’orologio di lusso che Nathan ha al polso, un modello della prestigiosa marca svizzera Audemars Piguet, il cui prezzo può oscillare tra decine di migliaia e quasi centomila euro. Questo accessorio non solo simboleggia il benessere economico della famiglia, ma indica anche una tradizione di lusso nella vita di Nathan.

Flavio Briatore ha recentemente parlato della sua visione educativa per il figlio, sottolineando l’importanza di una formazione di alto livello. Ha espresso l’intenzione di iscrivere Nathan in collegi esclusivi, con rette annuali fino a 120.000 euro. Tuttavia, ha anche dichiarato che se Nathan vorrà lavorare con lui in futuro, inizierà con compiti umili, incluso quello di cameriere. Questo approccio evidenzia la volontà di Briatore di insegnare al figlio il valore del lavoro e della meritocrazia, un concetto che ha sempre sostenuto, anche durante la sua partecipazione al programma televisivo “The Apprentice”.

In tale contesto, Flavio ha ribadito l’importanza della professionalità e dell’impegno, citando un principio della sua carriera: “Il boss ha sempre ragione, anche quando ha torto”. Questa affermazione mette in luce come Briatore stia preparando Nathan alla vita professionale, evitando favoritismi malgrado la sua posizione privilegiata. La questione rimane su come Nathan, cresciuto tra comfort e privilegi, affronterà le sfide future.

In definitiva, la figura di Nathan Falco Briatore si sta delineando non solo come la prole di due personalità di spicco, ma anche come un giovane con un percorso educativo e professionale intenzionatamente guidato da un padre pragmatista.