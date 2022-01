Fra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli non scorre buon sangue. Durante la scorsa puntata l’opinionista, parlando della gieffina, ha ironizzato: “ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts ed era Nathaly Caldonazzo“.

La battuta non è affatto piaciuta alla Caldonazzo che oggi – parlando in giardino con Miriana e Barù – ha commentato:

“Sonia è acida, fa le battute cattive. […] Non vede l’ora di rendermi immune. Dice noi falliti, noi che non abbiamo storie. Troverò anche io uno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storie siamo a cavallo. Causa effetto, io non inizio mai per prima”.