Dall’altra sera non si fa altro che parlare del bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge.

L’avvicinamento ha ovviamente suscitato reazioni anche tra i concorrenti che si sono espressi tutti in modo più o meno negativo.

Nathaly Cadonazzo, per esempio, ha rivolto un pensiero anche ai telespettatori.

Secondo lei, infatti, molti telespettatori potrebbero essere rimasti colpiti da tali scene che avrebbero urtato la sensibilità.

Inoltre, Nathaly ha spiegato come mai anche il pubblico ha cambiato idea su Soleil Sorge:

Per Nathaly Cadonazzo non dovrebbero neanche essere mandate in onda certe scene e ha rincarato la dose:

Dal mio punto di vista spero che non faranno vedere quella scena a inizio puntata perché io ti dico la verità. In privato per me puoi fare quello che vuoi, non sono moralista in questo senso, però che delle ragazzine e dei ragazzini vedano questo… E non mi dire che è stato un limone per scarico energetico, perché da come me l’hanno descritta è stato un bacio con mani e tutto quanto. Non è stato un bacetto a stampo sulla bocca. Me l’hanno detto loro che stavano lì e hanno visto tutto. Insomma, un bel bacio che stai lì e… Comunque non era a stampo, capisci che non è normale per la maggior parte delle persone che hanno dei valori, delle tradizioni, dei figli?! Cioè, è un po’ deviante.