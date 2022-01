Nathaly Caldonazzo potrebbe lasciare il Grande Fratello (mi auguro il più tardi possibile) con una bella diffida come ricordo. A “minacciare” di fargliela è stato Alex Belli durante un collegamento con Casa Chi. Nel fascicolo dei legali dell’attore ci sono finite le parole che la Caldonazzo ha usato per descriverlo, ovvero “malato di mente narcisista patologico“.

Ospite a Casa Chi, Alex Belli ha così commentato le parole dell’attrice.

“Io sono un galantuomo ed in diretta ho cercato di spiegare a Nathaly Caldonazzo il mio pensiero, ma ho visto che nella notte lei ha rincarato la dose nei miei confronti. Ho già pronto un fascicolo di diffide che tengo pronto perché non devo permettere a nessuno di attribuirmi queste patologie: siamo nel campo dell’intrattenimento e questa cosa non va bene. Queste patologie esistono nella vita, sono pericolose, dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo. Diamo un peso alle parole”.

Prima di procedere legalmente, però, Alex confida nelle parole del Grande Fratello. Al momento infatti non avrebbe ufficialmente sporto nessuna denuncia / diffida nei confronti di Nathaly.

“La diffida la tengo ferma e spero che la produzione possa parlare con lei per cercare di arginare questa cosa senza passare per vie legali. Noi siamo oggetti a giudizio, ma nel momento in cui ci si addentra in considerazioni che vanno a ledere l’immagine della persona si è anche passivi di denuncia”.