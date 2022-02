Nathaly Caldonazzo teme di essere squalificata dal Grande Fratello Vip.

Dopo giorni di chiacchiericcio su ciò che avrebbe detto la gieffina di “gravissimo”, ieri sera in fase di nomination Sophie Codegoni ha vuotato il sacco. “è stato detto che Jessica Selassié e Lulù sono protette dagli zingari, perché sono delle zingare’. La frase sarebbe stata udita e riportata da Alessandro Basciano, ma Nathaly Caldonazzo ha immediatamente smentito: “Ho detto questo? Portatemi i video, non credo proprio“. Nel corso della diretta la produzione ha un po’ indagato e poco dopo è stato mostrato un video della Caldonazzo dove dice “neanche gli zingari” riferendosi al comportamento delle principesse.

Il video mostrato in diretta non sarebbe però quello incriminato citato dall’ex tronista, per questo motivo Alfonso Signorini ha rimandato alla puntata di lunedì la faccenda. “Non possiamo trovarlo durante la diretta quel video, perché non è stato mandato in onda, lo cerchiamo e lunedì affronteremo il caso“.

Nathaly Caldonazzo preoccupata per le cose dette: “Lunedì mi squalificano”

A fine puntata Nathaly Caldonazzo, parlando con Antonio Medugno, ha ipotizzato lo scenario della prossima prima serata. “Lunedì tu esci ed io vengo squalificata” [Sono entrambi al televoto insieme a Miriana Trevisan, ndr]. “Sei in nomination non possono squalificarti“, ha risposto Antonio, che ha poi aggiunto: “Ed io e Miriana che fine facciamo? Mica annullano il televoto, non possono annullarlo. Sai come andrà? Io uscirò e dopo faranno vedere il tuo video. E potrebbero..”.

La Caldonazzo sarà squalificata? La frase, come già detto, non è mai andata in onda e probabilmente non è stata neanche registrata. La Casa del Grande Fratello Vip è infatti estesa su oltre 1000 metri quadri ed ha svariate stanze: se sulla prima regia è inquadrata la piscina e sulla seconda regia la cucina, chi è in camera da letto in quel momento non verrebbe registrato.