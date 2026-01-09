Nathaly Caldonazzo parla di Alfonso Signorini e Antonio Medugno

Nathaly Caldonazzo ha espresso la sua opinione sulla vicenda che coinvolge Alfonso Signorini, denunciato da Antonio Medugno. L’attrice, che conosce Medugno dal Grande Fratello Vip, ha rivelato di averlo consigliato di reagire e non rimanere in silenzio dopo lo scandalo.

Nathaly ha spiegato che ha imparato molto dai reality show, ma non rifarebbe il Grande Fratello. Ha anche parlato di Medugno, dicendo di aver trovato subito un’empatia con lui e di aver notato la sua fragilità emotiva. Ha aggiunto che non ha mai discusso della “situazione Signorini” con gli altri inquilini e che non sapeva nulla delle accuse mosse contro di lui.

Se fosse confermato che Signorini si è approfittato della sua posizione di potere, Nathaly sarebbe dispiaciuta, poiché lui è sempre stato corretto e gentile con lei. Ha anche detto che Medugno le sembrava depresso e affranto già dal primo giorno del reality.

Dopo che lo scandalo è scoppiato, Nathaly ha contattato Medugno e gli ha suggerito di reagire e di non stare in silenzio, altrimenti la gogna social lo avrebbe fagocitato. Gli ha consigliato di dare una sua risposta e di non subire le critiche, poiché la gogna mediatica può essere devastante. Medugno ha seguito il suo consiglio e ha deciso di parlare.