Nathaly Caldonazzo, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: quello che sembrava essere un triangolo trash si è dimostrato essere un triangolo trashissimo. Ma andiamo con ordine.

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo ha dichiarato di aver ricevuto un invito da parte di Enzo Paolo Turchi per andare al suo matrimonio. Notizia smentita in diretta da Carmen Russo: “Ma non è vero! Io non sapevo nulla, ma sei sicura che non ti ha chiamata la sorella di lui? Enzo Paolo non ha il tuo numero, non sapevo che saresti dovuta venire al nostro matrimonio”.

Ed è sempre attorno al tavolo delle nomination palesi che arrivano al pettine tutti i nodi… ma qui la situazione è più delicata: chi avrà ragione tra Nathaly e Carmen? C’è stato davvero questo invito al matrimonio? Ma soprattutto… c’è stata la chiamata con Enzo Paolo? #GFVIP pic.twitter.com/487X6efahe — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

Il caso è ovviamente esploso ed Alfonso Signorini, vecchia volpe, ha chiamato in casa Enzo Paolo Turchi per mettere un punto alla situazione.

Enzo Paolo Turchi tra due fuochi: la sua misteriosa conoscenza con Nathaly ha letteralmente spiazzato Carmen, che si dichiara ignara di tutto… 🔥 Dov’è la verità? Lo scopriremo stasera a #GFVIP, quando Enzo Paolo tornerà in Casa per fare chiarezza tra le due donne. pic.twitter.com/Q3wStSMAyW — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

Nathaly Caldonazzo: Enzo Paolo Turchi fa chiarezza

Enzo Paolo Turchi, entrato in casa, ha subito messo le cose in chiaro con Nathaly Caldonazzo.

“Cara Nathaly, io non ti ho mai telefonato: qualche settimana fa ti ho mandato una foto di Carmen con scritto ‘sosteniamo Carmen’ e tu mi hai risposto ‘entro pure io’, è tutto testimoniato nel telefono. Allora io ti ho mandato un altro messaggio con scritto che mi faceva molto piacere. Tu allora mi hai detto ‘ma non dovevi entrare anche tu al GF Vip?’ ed io ti ho risposto di no, che mi godevo Maria”.

In merito alla famosa telefonata sull’invito al matrimonio, Enzo Paolo ha specificato:

“Quando ci siamo sposati abbiamo mandato a tutti, anche a te sicuramente, l’invito del nostro matrimonio. A te, come a tanti altri artisti con cui non avevamo rapporto. Ma io a te non ti ho mai chiamato personalmente. Noi ci siamo sentiti poco prima di Natale, non ti ho mai chiamata. Mi hai risposto “amore, dopo entro anche io”. Per il matrimonio abbiamo dato la lista dei contatti del nostro telefono ad una persona, che ha mandato gli inviti. Poi anche Mediaset, che faceva le riprese, ha mandato altri inviti”.

Qua la palla al balzo di Alfonso Signorini: “Ma perché ti chiamava amore se neanche vi conoscevate?“. Il ballerino non ha però risposto.