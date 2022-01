Nessuno può mettere Nathaly Caldonazzo in un punto della Casa dove c’è poca luce.

Chiamata da Alfonso Signorini a fare la sua nomination, l’attrice ha alzato la carta di Soleil Sorge nominandola.

“Non ho mai avuto problemi con lei, ma voto Soleil perché, andati via Giacomo e Valeria c’è uno spazio enorme nel divano dov’è lei, così ci siamo messe io e Miriana, dato che fino ad adesso eravamo state messe in un angolino dove c’era una luce non troppo bella. Ed a lei questo ha dato molto fastidio, ci ha detto molto gentilmente di andarcene e di tornarcene ai nostri posti. Questione di luce e di signorilità”.