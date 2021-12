Sapevo che Nathaly Caldonazzo ci avrebbe regalato delle gioie (chi ha visto la sua edizione de L’Isola dei Famosi sa quanto abbia fatto impazzire tutti) e dopo una settimana dal suo ingresso ha avuto un acceso diverbio con Valeria Marini.

La scintilla che ha affetto accendere il fuoco non la conosciamo, quel che è agli atti è che Nathaly Caldonazzo avrebbe detto a Valeria Marini “sei pazza” ed alle sue spalle avrebbe aggiunto “speriamo che te ne vai stasera”. Com’è noto, infatti, Queen Valery è al televoto proprio col suo compagno Giacomo Urtis, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. I sondaggi la danno per salva, ma si sa: al Grande Fratello Vip tutto può accadere.

“[…] ti ho chiesto scusa per questa mattina” – ha esordito Valeria Marini – “Anche se eri fuori luogo, come sei fuori luogo da quando sei arrivata. Capisci? Sì, è così. “Tu sei pazza” a me? Nessuno si è mai permesso di dirmelo. E poi hai detto: “Speriamo che te ne vai stasera”? L’ha sentito Giacomo… Speriamo che te ne vai stasera? Sei appena arrivata. Ma porta rispetto! Che stai lì che stai… Cioè… Che sei lì che offendi. Hai offeso. […] Mi sono svegliata? Tu sei venuta da me a dirmelo, eh. Certo, mi dici “sei pazza”. Ma come ti permetti? Non ti permettere di offendere. Questo è il ringraziamento per averti aiutato. Ancora, certo, offendi”.