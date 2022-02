Il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge sta facendo parlare tutta la casa del GF Vip e ieri sera Nathaly Caldonazzo ha voluto dire la sua alla moglie di Alex Belli. La showgirl ha avvisato la venezuelana, dicendole che molti telespettatori condanneranno il limone con la sua rivale artistica.

“Dal mio punto di vista spero che non faranno vedere quella scena a inizio puntata perché io ti dico la verità. In privato per me puoi fare quello che vuoi, non sono moralista in questo senso, però che delle ragazzine e dei ragazzini vedano questo… E non mi dire che è stato un limone per scarico energetico, perché da come me l’hanno descritta è stato un bacio con mani e tutto quanto. Non è stato un bacetto a stampo sulla bocca. Me l’hanno detto loro che stavano lì e hanno visto tutto. Insomma, un bel bacio che stai lì e… Comunque non era a stampo, capisci che non è normale per la maggior parte delle persone che hanno dei valori, delle tradizioni, dei figli?! Cioè, è un po’ deviante.

Dal tuo punto di vista ok, per te ci sta ed è stato divertente. Sicuramente chi ti conosce capirà e non ci vedrà nulla di male. IO però parlo di chi è telespettatore tradizionalista”.