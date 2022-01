Nuovo scivolone di Nathaly Caldonazzo, che dopo aver usato un termine omofobo, oggi si è lasciata scappare un’altra frase che ha fatto scoppiare una polemica sui social. La gieffina ha detto che secondo lei Barù sarebbe gay e per questo ‘odierebbe le donne’, subito dopo però si è corretta dicendo che ‘i gay amano le donne’.

“Il fatto è che secondo me lui è gay sotto, sotto. Se odi così tanto le donne… anche se i gay amano le donne. Sarà in competizione con noi, comunque ha rotto i co****ni. Parlare male e farlo in continuazione… io non te lo permetto più e per me puoi andare pure a fare in c**o. Con lei è pesante, con me idem, e adesso basta hai proprio scassato. Offende le donne in continuazione”.

La Caldonazzo ha anche proposto alle altre gieffine di ignorare Barù, così da fargli capire che sbaglia atteggiamento: “Fa battute pesanti e maleducate contro di noi. Per questo non dovremmo parlargli in questi giorni. A noi da molto fastidio. Ignoriamolo così gli togliamo potere“.

Miriana Trevisan però ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo: “Sì alcune battute che fa sulle donne le ho sentite, però devo dire che erano tutte goliardiche. Poi non so cosa dice adesso. L’avevamo pensato un po’ tutti che fosse gay, ma per me no, non lo è. Se fa battute pesanti sbaglia“.

Quindi per Nathaly Caldonazzo i gay odiano le donne perché non possono essere come loro. Agghiacciante. #gfvip — Rare 🎥 (@DioBenedicaMe) January 25, 2022

#gfvip #jerù sono passati 10 minuti dal discorso di Nathaly e ancora sto cercando di metabolizzare l’uguaglianza che ha fatto tra essere gay e odiare le donne.

no comment. pic.twitter.com/meTtjLbv17 — Heaven is a place on earth 👀 (@Heavenisaplace7) January 25, 2022

Ma t’appost a dire che Nathaly è omofoba e odia i gay?! Ma che vi siete fumati? #gfvip #caldonazzo — Federico (@itsashbenzo00) January 25, 2022

Sophie e Federica contro Nathaly Caldonazzo.

Se Jessica Selassié ha seguito Nathaly nel ‘gioco del silenzio’ con Barù, Sophie ha specificato che continuerà a parlare con lui: “Ma no dai, le sue battute non sono offensive. Ha un umorismo inglese che ci sta. No io non vi seguo nella storia di ignorarlo. Secondo me non è affatto pesante“.

Dello stesso pensiero di Sophie anche Federica Calemme: “Fanno sul serio, non vogliono proprio rivolgergli parola. Lei dice ‘abbiamo deciso che noi donne non gli parliamo’. Cioè poi perché dire ‘abbiamo deciso’? Se tu non vuoi salutarlo non farlo, se io voglio salutarlo lo faccio e basta“.