Si infittisce il mistero su Nathaly Caldonazzo e la sua frase che potrebbe costarle la squalifica dal GF Vip. Da stamani Jessica Selssié, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni parlano di alcune ‘gravi esternazioni’ che avrebbe pronunciato la loro coinquilina. L’ex tronista di Uomini e Donne si è anche detta sicura che la produzione squalificherà la 52enne, mentre la principessa etiope ha detto di voler vedere la Caldonazzo fuori dalla porta rossa per ciò che ha detto.

Per diverse ore nessuno ha visto Nathaly Caldonazzo nelle due regie trasmesse sul sito del GF Vip, ma adesso è riapparsa ed ha anche fatto la radio insieme a Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Questo è un segno che la sua frase non è stata così grave come ad esempio quella di Alda D’Eusanio su Laura Pausini, che la portò ad un’eliminazione quasi immediata.

Nathaly Caldonazzo: “Ho esagerato, spero che non lo facciano vedere”.

Oggi Nathaly Caldonazzo ha commentato una sua ‘caduta di stile’ con Alessandro Basciano e probabilmente si riferisce proprio alle frasi di cui parlano da ore Jessica, Miriana e Sophie.

“Ragazzi ma ieri come ho sbroccato?! Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato. Ieri ho trasceso veramente di brutto. Che caduta di stile. Quando sbrocco succede così, spero non si vedrà. Ora ci stavo pensando mio Dio. No spero di no, che non lo trasmettano. Ti parte l’embolo ogni tanto pure a te? Perché a me quello è successo”.

Su Twitter i telespettatori stanno facendo le ipotesi più diverse: c’è chi parla di parole rivolte a Jessica, chi di politica e altri ancora tirano in ballo le discriminazioni. Inutile fare troppe teorie, per adesso non sappiamo nulla di certo sulle frasi di Nathaly, visto che non sono andate in onda né in Regia 1, né in Regia 2. Non ci resta che aspettare o un comunicato del GF, o Alfonso Signorini, che probabilmente ne parlerà domani in puntata.