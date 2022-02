Quando Nathaly Caldonazzo è arrivata al GF Vip ha legato molto con Soleil Sorge, ma col passare delle settimane questo rapporto si è incrinato. Dopo più di un mese di frecciatine e catfight, ieri è tornato il sereno tre le due due gieffine. La Caldonazzo ha voluto parlare con Soleil e le ha offerto un ‘massaggio artistico chiarificatore’. Tra uno sfioramento e una frizione, Nathaly Caldonazzo ha anche spiegato alla coinquilina come mai ha iniziato ad allontanarsi da lei.

“Arriva la pace con questo massaggio, è il massaggio della pace. Mi dispiace. Se mi faccio perdonare per quel confessionale a caldo? Sì. Io perché comunque ho subito una cosa come quella di Delia. Quindi pensa che che sono dalla parte di chi subisce questo. A me non dava fastidio la cosa vostra… Quello che non mi era piaciuto è che tu continuavi ad attaccarla, tipo ‘hai due neuroni’. Però tu come me hai detto quelle cose senza pensarci, così a caldo. Alex però continuava a sbagliare, ha anche detto che era innamorato di te dai. Lei si è spenta per lui e adesso Belli dovrà fare tanto per riconquistarla. Lei lo amerà anche, ma non so, è cambiata tanto”.

Nathaly Caldonazzo: “Tra Alex e Delia non può durare”.

Secondo la Caldonazzo Delia e Alex torneranno subito insieme, ma il loro amore non è destinato ad avere un lieto fine: “Quello che ha fatto Alex a Delia è abbastanza per chiudere un matrimonio. Anche soltanto il bacio, ma poi si era invaghito di te. Ok l’amore libero e le cose a tre, ma lui qui non faceva il trio con te e Delia. Alla fine è uscito, ma era troppo tardi ormai. Che poi se le ha fatto tutto questo in un momento che andava tutto bene, pensa se era una crisi. – ha concluso Nathaly Caldonazzo – Torneranno insieme sicuro, ma se poi arriva uno che dimostrerà amore a Delia… queste cose si pagano e cambierà tutto“.

Arriva il chiarimento tra Nathaly e Soleil: “Dopo l’ultimo Confessionale a caldo, mi dispiace”. #GFVIP https://t.co/IRwPVSZ3dF — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 13, 2022

