Nathaly Caldonazzo, parlando con dei follower su Instagram, ha tirato una frecciatina a Barbara d’Urso che non è passata inosservata.

Rispondendo in maniera diretta ad un commento di un utente che le ha scritto: “Tu saresti cento volte meglio della d’Urso“, la showgirl ha battuto: “Anche tu“. Non solo, perché – replicando ad un altro follower – ha fatto chiarezza: “Dalla d’Urso sono andata una sola volta quattro anni fa e mi è bastato per la vita“.

La volta che le sarebbe “bastata per la vita” risale infatti al 2017 quando, presumibilmente per contratto dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, venne intervistata da Barbara d’Urso a Domenica Live insieme a sua figlia Mia, avuta dalla relazione con Riccardo Sangiuliano.

In quell’occasione la Caldonazzo parlò delle violenze del padre contro sua madre e dell’esperienza al reality. Nella didascalia sullo schermo venne etichettata come “l’ex bionda di Troisi”, che sia stata forse questa la cosa che l’ha infastidita?

Nel dubbio Nathaly Caldonazzo due anni dopo ha preso parte anche a Temptation Island Vip, ma questa volta non è tornata a Domenica Live per parlarne. Anzi, durante la sua esperienza nel villaggio cinguettò pungentemente: “I vip vanno da lei soltanto perché cercano visibilità e per avere qualche follower in più!“.