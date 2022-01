Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini hanno nel proprio curriculum una cosa in comune, il Bagaglino, che la prima ha calcato per la prima volta nel 1998.

Lo show di quell’anno si chiamava Gran Caffè e si svolgeva come sempre al Salone Margherita. Fra le novità una 28enne Nathaly Caldonazzo arrivata al Bagaglino come sostituta di Valeria Marini.

“Gran Caffè andrà in onda per otto puntate in diretta dal Salone Margherita, fra le novità Nathaly Caldonazzo che a dispetto del nome è nata a Roma, suo padre è il costruttore Mario Caldonazzo. Me l’ha segnalata Valeria Marini, ma ha già fatto vari film”.