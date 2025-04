Nathalie Guetta pungente con gli autori di Don Matteo: “Volevano farmi brutto”

Nathalie Guetta, ospite di Francesca Fagnani a “Belve”, ha rilasciato dichiarazioni controverse riguardo al suo ruolo in “Don Matteo”. Ha raccontato che gli sceneggiatori volevano imbruttirla per il personaggio di Natalina Diotallevi, suggerendo che le avrebbero aggiunto un porro e baffi. Guetta ha affermato: “Penso che chiederò i risarcimenti morali a Don Matteo, non ne sono più uscita”. Ha anche criticato il nome del suo personaggio, dichiarando che “Natalina non è affatto sexy” e chiedendo di essere chiamata Nathalie per sentirsi più appetibile.

Un altro rimpianto di Guetta è di non aver mai ricevuto un ruolo romantico, esprimendo: “Non ero mica bruttissima!”. Nella sua vita personale, ha confessato di rimanere delusa per non essere stata “più libertina”. Ha dichiarato: “Mi dispiace di non essere stata più z0ccola… era collegata con l’aggressività. Era qui nascosta da qualche parte”. Ha considerato il non essere stata z0ccola come un handicap.

Riguardo al fratello, il DJ David Guetta, ha affermato che lui è nato con una mente più sgombra e leggero rispetto a molti pesi ereditati dai genitori, descrivendolo come una figura che portava freschezza alla famiglia. Le sue parole hanno suscitato interesse e dibattito, mettendo in evidenza sia la sua personalità pungente che i rimpianti legati alla sua vita e carriera.