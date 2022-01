Natasha Simonini ci ha lasciato questa mattina e come rivelato a Biccy.it dalla stessa Katuxa Close – che ne ha annunciata la scomparsa sui social – è morta in seguito a delle complicanze dovute al Covid.

Nata in Brasile ma residente a Viareggio, la donna è diventata famosa nell’estate del 2020 quando la pagina Prossimi Congiunti ha reso virali i video dei compleanni di Bambola Star. Natasha Simonini in quelle occasioni era una semplice invitata, ma il suo carisma ha immediatamente conquistato moltissimi affezionati.

Quest’anno avrebbe compiuto 35 anni.

A ricordarla sui social moltissime sue amiche brasiliane che animavano come lei i celebri compleanni.

“Buona sera Natasha” 😭🙏🙏🙏🙏 Natasha que Deus te receba e conforte toda sua família e nós amigos , que tivemos a honra de estar contigo em terra , comigo foste sempre maravilhosa , educada , gentil . Irei lembrar de você sempre com muito carinho …. Descanse em paz ! RIP”.

“Acordar com uma triste notícia descanse em paz minha amiga!! Sem chão ! Sem acreditar! “

“Descanse em paz, querida amiga. Este adeus é de tristeza, saudade e pesar. Este adeus é amargo, revoltante e cruel. É uma despedida que me destroça o coração, pois não é todos os dias que se encontra uma amiga assim tão especial. A vida é injusta e levou você cedo demais. Nunca esquecerei todos os momentos que vivemos e sua força de viver será minha eterna inspiração. Descanse em paz!”.

“Hoje uma grande pessoa , uma grande nos deixou ! Nesse não tenho para descrever a grande tristeza que estou sentindo, uma amiga que me deu mto conselhos! Passamos por inesquecíveis juntas . Nunca me deixou desamparada quando precisei ! Te agradeço por tudo minha amiga se hj sou oque sou devo agradecer a te 😭😭😭😭 ! Mas agora você está em um lugar mto melhor , um lugar de luz !

Vá com Deus minha amiga sentirei mtas sdds 😭”.